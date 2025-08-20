Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen- Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mengen'de Orman Yangını, Ekipler Müdahale Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?