Mengen\'de Yangın Kontrol Altında

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan tedbir amaçlı kapatılan Mengen- Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Vali Abdulaziz Aydın, gazetecilere, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kısmen kontrol altına alındığını ifade ederek, Valilik koordinasyonunda 5'i Orman Genel Müdürlüğü, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına ait olmak üzere toplam 7 helikopter, 57 araç ve 200'e yakın personelle yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin sabaha kadar hem soğutma hem de karadan tarama çalışması yürüteceğini aktaran Aydın, yangının herhangi bir yerleşim yerine sirayet etmediğini kaydetti.

Söndürme çalışmalarında kimsenin yaralanmadığını dile getiren Aydın, yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğunu bildirdi.

Aydın, sabah saatlerinde de helikopter destekli çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.