Bolu Mengen'de Yolcu Otobüslerine Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Bolu Mengen'de Yolcu Otobüslerine Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Bolu Mengen\'de Yolcu Otobüslerine Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yapılan denetimlerde, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri takılıp takılmadığı kontrol edildi. Ekipler, kurallara uyanlara hediyeler verirken, jandarma trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.

27.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:23
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Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Ankara- Zonguldak kara yolunda uygulama yapan ekipler, yolcu otobüslerini kontrol noktalarında durdurdu.

Sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol eden ekipler, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma ekipleri, araçtakilere trafik kuralları konusunda bilgi de verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu Mengen'de Yolcu Otobüslerine Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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