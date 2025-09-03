Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesine molotoflu saldırıda "kırmızı bülten" kararı - Son Dakika
Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesine molotoflu saldırıda "kırmızı bülten" kararı

Menteşe Belediye Başkanı\'nın ailesine molotoflu saldırıda "kırmızı bülten" kararı
03.09.2025 16:20
Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturmada, azmettirici olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesine yönelik yanıcı madde ile gerçekleştirilen saldırının azmettiricisi için Londra'da kırmızı bülten çıkarıldı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

MOLOTOFLU SALDIRININ EMRİ LONDRA'DAN VERİLMİŞ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, olayla ilgili 2 zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı. Öte yandan, olayın azmettiricisi ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli E.U, İzmir'de yakalandı ve sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi.

NE OLMUŞTU?

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, yaşanan olay protesto edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Londra, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesine molotoflu saldırıda 'kırmızı bülten' kararı - Son Dakika

