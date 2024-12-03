Menteşe Belediye Başkanı\'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda,"Ayrıcalıklı bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ayrıcalıklı vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Köksal mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, ayrıcalıklı bireylerimizin toplumdaki yerini güçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve karşılaştıkları engelleri kaldırmak adına farkındalık yaratma günüdür. Hep birlikte eşitlik, dayanışma ve empatiyle daha güçlü bir toplum inşa etme hedefimize ulaşabiliriz. Belediye olarak, ayrıcalıklı bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onların yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını sağlamak öncelikli hedeflerimizden biridir. Unutulmamalıdır ki engel, zihinlerde başlar. Bizler, dayanışma ve sevgiyle tüm engelleri aşabileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla her bir vatandaşımız için erişilebilir, engelsiz ve mutlu bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi olarak Muğla'nın spor temelli ilk Otizm Hareket Merkezi Bi Nefes'i hizmete açtık. Otizmli bireylerin hareket etmelerine odaklı fiziksel aktiviteler yapacağı Otizm Hareket Merkezi ile ailelere de nefes aldırdık. Ayrıcalıklı bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ayrıcalıklı vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."