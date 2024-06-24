Menteşe Belediye Tiyatrosu \'Coni Boni Koni\' ile Çocuklarla Buluşuyor

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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Coni Boni Koni' isimli fabl türündeki çocuk oyunu, yaz boyunca 14 farklı mahallede çocuklarla buluşacak.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Coni Boni Koni' adlı müzikli çocuk oyununun yaz turnesi, 2 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da Bayır Mahallesi'ndeki ilk gösterim ile başlıyor.

Kendine arkadaş edinmek için maceraya çıkan Boni'nin hikayesini anlatan oyun, 4 Temmuz'da Düğerek Mahallesi'nde, 9 Temmuz'da Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda, 11 Temmuz'da Göktepe Mahallesi'nde, 23 Temmuz'da Nazım Hikmet Parkı'nda, 25 Temmuz'da Gazeller Mahallesi'nde, 30 Temmuz'da Yaraş Mahallesi'nde, 1 Ağustos'ta Menteşe Konutları bölgesinde, 13 Ağustos'ta Yerkesik Mahallesi'nde, 15 Ağustos'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde (Maşat mevkii), 20 Ağustos'ta Kafaca Mahallesi'nde, 22 Ağustos'ta Kışla Parkı'nda, 27 Ağustos'ta TOKİ Evleri'nde ve 3 Eylül'de Kent Meydanı'nda saat 20.30'da sahnelenecek.