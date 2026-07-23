Menteşe'de hizmet ağı büyüyor: yeni park açıldı, 12 araç filoya katıldı - Son Dakika
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Menteşe'de hizmet ağı büyüyor: yeni park açıldı, 12 araç filoya katıldı

Menteşe\'de hizmet ağı büyüyor: yeni park açıldı, 12 araç filoya katıldı
23.07.2026 15:29  Güncelleme: 15:30
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Menteşe Belediyesi, öz kaynaklarıyla filosuna kattığı 12 yeni aracı tanıttı ve Kolejler Bölgesi'nde yapımı tamamlanan parkı hizmete açtı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ilçeye bin yeni ağaç kazandırılacağını ve iki yeni konsept park yapılacağını açıkladı.

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, öz kaynaklarıyla filosuna kattığı 12 yeni aracı tanıttı, Kolejler Bölgesi'nde yapımı tamamlanan parkı hizmete açtı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ilçeye bin yeni ağaç kazandırılacağını ve iki yeni konsept park yapılacağını açıkladı.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi'nde okullar, işletmeler, oteller ve iş yerlerinin bulunduğu "Kolejler Bölgesi" olarak bilinen alanda alt ve üstyapı çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Kurumların koordineli çalışmaları ile yenilenen 250 dönüm alandaki sıcak asfalt ve kilit parke çalışmaları yapılan bölgenin sokaklarına Muğla'ya hizmet vermiş öğretmenlerin isimleri verilmişti.

Menteşe Belediyesi, Kolejler Bölgesi çalışmalarının son aşaması olan yeni parkın açılışı ve 12 yeni aracın tanıtımı için alanda bir tören düzenlendi.

İKİ BÜYÜK YENİ KONSEPT PARK YAPILACAK

Törende konuşan Köksal Aras, açılışı yapılan parka Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkan yardımcılarından, uzun yıllar Muğla'ya hizmet eden Selahattin Sapmaz'ın isminin verileceğini söyledi. Kolejler Bölgesi'nin altyapı ve üstyapı çalışmalarında kurumların, çalışmaların hızla sonuçlanması için koordineli şekilde hareket ettiğini kaydeden Aras, tüm kurumlara teşekkür etti.

Aras, Düğerek, Menteşe Evleri, Kolejler Bölgesi, Kötekli ve Yeniköy'de devam eden çalışmalar sona erdiğinde en az bin adet ağacın Menteşe'ye kazandırılmış olacağına dikkati çekti. Aras, Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi ile Uğur Mumcu Bulvarı AVM bölgesine de iki yeni büyük konsept park yapacaklarını dile getirerek parkların Menteşe'ye toplam 18 bin metrekare yeşil alan kazandıracağını söyledi.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 12 adet aracın sahadaki hizmet hızını ve kaliteyi artıracağını kaydeden Aras, yeni bir kombine sathi kaplama aracının da alınan meclis kararı doğrultusunda kısa süre içerisinde filoya kazandırılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Programın son bölümünde katılımcılar, belediyenin öz kaynaklarıyla hizmete aldığı yeni araçları ve yeni açılan parkı yakından inceleme fırsatı buldu. Tören alanında vatandaşlara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Belediye, Menteşe, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe'de hizmet ağı büyüyor: yeni park açıldı, 12 araç filoya katıldı - Son Dakika

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