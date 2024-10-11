Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na İlgi Arttı

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(MUĞLA)- Çocukların teknolojiyi yakından takip etmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla kurulan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'nı, Ağustos ve Eylül aylarında Bin 721 çocuk ziyaret etti.

Robotik Kodlama Eğitim Merkezi'nin açılmasıyla dijital oyun, kodlama ve tasarım eğitimlerinin verildiği Çocuk Bilim Parkı'na ilgi devam ediyor. Ağustos ve eylül aylarında bin 721 çocuk, bilim parkını ve robotik ve kodlama eğitim merkezini ziyaret etti. Eğitim öğretim döneminin başlaması ile Muğla ilçelerinin yanı sıra farklı illerden gelen çocukların da ziyaret ettiği bilim parkında çocukların, teknolojiye ve bilime yönlendirilerek dijital çağa uyum sağlayan bireyler olmaları hedefleniyor.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.