Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi

Menteşe Belediyesi'nin Çocuk Bilim Parkı, Temmuz ayında bin 79 çocuk tarafından ziyaret edildi. Park, çocukların teknolojiye ve bilime yönlendirilerek dijital çağa uyum sağlamalarını hedefliyor.

15.08.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin çocukların bilimin ışığında teknolojiyi yakından takip etmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için yaptığı Çocuk Bilim Parkı'nı Temmuz ayında bin 79 çocuk ziyaret etti.

Menteşe Belediyesi'nin Çocuk Bilim Parkı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Temmuz ayında bin 79 çocuk, Bilim Parkı'nı ve Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Okulların tatil olmasıyla birlikte çevre il ve ilçelerden gelen çocukların da ilgi odağı olan parkta, çocukların teknolojiye ve bilime yönlendirilerek dijital çağa uyum sağlayan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Park, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Parkı ziyaret etmek isteyen eğitim kurumları ise Belediye'nin '0 252 214 48 80' numaralı telefonundan dahili '5310'a bağlanarak randevu alabiliyorlar.

Kaynak: ANKA

Menteşe, Çocuk, Çağa, Belediye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 18:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement