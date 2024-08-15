Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin çocukların bilimin ışığında teknolojiyi yakından takip etmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için yaptığı Çocuk Bilim Parkı'nı Temmuz ayında bin 79 çocuk ziyaret etti.

Menteşe Belediyesi'nin Çocuk Bilim Parkı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Temmuz ayında bin 79 çocuk, Bilim Parkı'nı ve Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Okulların tatil olmasıyla birlikte çevre il ve ilçelerden gelen çocukların da ilgi odağı olan parkta, çocukların teknolojiye ve bilime yönlendirilerek dijital çağa uyum sağlayan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Park, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Parkı ziyaret etmek isteyen eğitim kurumları ise Belediye'nin '0 252 214 48 80' numaralı telefonundan dahili '5310'a bağlanarak randevu alabiliyorlar.