Menteşe Belediyesi Depreme Dayanıklı Yapı Envanteri Çalışmalarına Başladı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi tarafından ilçenin yapı envanterinin belirlenmesi ve yapıların depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Menteşe Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Çalışmalar doğrultusunda, ilçenin planlı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla yapı envanteri oluşturulacak.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, çalışmalara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, yapı envanterimizi oluşturarak depreme karşı dirençli bir kent inşa etme hedefimizin önemli bir adımıdır. Bilimsel ve teknik esaslara dayalı sağlıklı şehirleşme ve doğru planlama çerçevesinde mimarlık ve mühendislik hizmetleriyle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Ortak akıl ve dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz. Kentimizin tarihine, kültürüne ve doğasına sahip çıkarak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir inşa etmek için iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.