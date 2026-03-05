Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras: "Kötekli Megem'i Üniversite Gençliğinin Talepleriyle Yeniliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras: "Kötekli Megem'i Üniversite Gençliğinin Talepleriyle Yeniliyoruz"

05.03.2026 10:14  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kötekli'de bulunan Gençlik Merkezi'nin yenileceğini ve gençlerin sosyal bir yaşam alanı olarak yeniden hizmete açılacağını açıkladı. Yenileme süreci, üniversite gençliğinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mart ayı Meclis Toplantısı'nda Kötekli'de bulunan Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi'nin, üniversite gençliğinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda yenileneceğini açıkladı. Aras, MEGEM'in "sosyal bir yaşam alanı" olarak yeni işleviyle hizmete açılacağını söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mart ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehir–üniversite entegrasyonu çerçevesinde Kötekli'de bulunan Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (MEGEM) yenilenmesine yönelik çalışma başlatılacağını belirtti. Aras, merkezin, gençlerin aktif olarak kullandığı, fikir ürettiği ve sosyalleştiği bir çekim alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

"Öğrencilerin görüşlerini aldık"

Belediye Başkanı Aras, gençlerin görüş ve önerilerini esas alan katılımcı bir anlayışla MEGEM'i daha işlevsel ve dinamik bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kötekli Mahallemizde bulunan MEGEM'i yeniliyoruz. Burası, Kötekli Mahallemizde ilkokulun yanında, muhtarlık binasının da içinde yer aldığı dört katlı büyük bir yapı. Gençlerimizin enerjisi ve fikirleriyle şekillenen MEGEM 2.0 projemiz için Büyükşehir Belediyemizle birlikte kapsamlı bir yenileme çalışmasına başlıyoruz. Tadilat sürecine geçmeden önce gençlerimizle bir araya geldik, onların görüş ve önerilerini dinledik. Biz de burada yapmayı planladığımız çalışmaları gençlerimize anlattık, projeyi çok beğendiler. Müzik odası talepleri oldu, bunun için de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. MEGEM'in mimarisi, teknolojik donanımı ve yepyeni çehresiyle gençlerimizin çekim merkezi haline gelmesi amacıyla yürüttüğümüz bu dönüşümde, merkezimizi 'sosyal bir yaşam alanı' olarak yeni işleviyle hizmete açacağız."

Şehir–üniversite entegrasyonu vurgusu

Aras, kent merkezi ile üniversite yaşamı arasında güçlü bir bağ kurmak amacıyla hayata geçirilen ve bir süredir üniversite öğrencilerine hizmet veren MEGEM'in, üniversite gençliğinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda yeniden tasarlanacağını belirtti. Aras, yenileme sürecinde gençlerle bir araya geldiklerini, görüş ve önerileri dinlediklerini, talep edilen müzik odası için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras: 'Kötekli Megem'i Üniversite Gençliğinin Talepleriyle Yeniliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:41:14. #7.12#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras: "Kötekli Megem'i Üniversite Gençliğinin Talepleriyle Yeniliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.