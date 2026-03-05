Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras: "Kötekli Megem'i Üniversite Gençliğinin Talepleriyle Yeniliyoruz"

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mart ayı Meclis Toplantısı'nda Kötekli'de bulunan Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi'nin, üniversite gençliğinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda yenileneceğini açıkladı. Aras, MEGEM'in "sosyal bir yaşam alanı" olarak yeni işleviyle hizmete açılacağını söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mart ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehir–üniversite entegrasyonu çerçevesinde Kötekli'de bulunan Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (MEGEM) yenilenmesine yönelik çalışma başlatılacağını belirtti. Aras, merkezin, gençlerin aktif olarak kullandığı, fikir ürettiği ve sosyalleştiği bir çekim alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

"Öğrencilerin görüşlerini aldık"

Belediye Başkanı Aras, gençlerin görüş ve önerilerini esas alan katılımcı bir anlayışla MEGEM'i daha işlevsel ve dinamik bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kötekli Mahallemizde bulunan MEGEM'i yeniliyoruz. Burası, Kötekli Mahallemizde ilkokulun yanında, muhtarlık binasının da içinde yer aldığı dört katlı büyük bir yapı. Gençlerimizin enerjisi ve fikirleriyle şekillenen MEGEM 2.0 projemiz için Büyükşehir Belediyemizle birlikte kapsamlı bir yenileme çalışmasına başlıyoruz. Tadilat sürecine geçmeden önce gençlerimizle bir araya geldik, onların görüş ve önerilerini dinledik. Biz de burada yapmayı planladığımız çalışmaları gençlerimize anlattık, projeyi çok beğendiler. Müzik odası talepleri oldu, bunun için de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. MEGEM'in mimarisi, teknolojik donanımı ve yepyeni çehresiyle gençlerimizin çekim merkezi haline gelmesi amacıyla yürüttüğümüz bu dönüşümde, merkezimizi 'sosyal bir yaşam alanı' olarak yeni işleviyle hizmete açacağız."

Şehir–üniversite entegrasyonu vurgusu

Aras, kent merkezi ile üniversite yaşamı arasında güçlü bir bağ kurmak amacıyla hayata geçirilen ve bir süredir üniversite öğrencilerine hizmet veren MEGEM'in, üniversite gençliğinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda yeniden tasarlanacağını belirtti. Aras, yenileme sürecinde gençlerle bir araya geldiklerini, görüş ve önerileri dinlediklerini, talep edilen müzik odası için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.