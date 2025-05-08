Menteşe Belediyesi'nden Deprem Riskine Karşı Önemli Protokol

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile "Yapı Stoku Envanteri Protokolü" imzaladı. Yaklaşık 3 bin yapının deprem riski açısından ön incelemesinin yapılacağı protokolü imzalayan Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Bu çalışma sayesinde, olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirecek stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlanacak" dedi.

Menteşe Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi arasında imzalanan Yapı Stoku Envanteri Protokolü ile ilçede yaklaşık 3 bin yapının deprem riski açısından ön incelemesi yapılacak.

"Yerel yönetimlerin afet yönetimi ve kaynak planlaması süreçlerine katkı sağlayacak"

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, protokol hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün, Menteşe'mizin geleceği için önemli bir adım attık. İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubemiz ile imzaladığımız protokol kapsamında, yaklaşık 3 bin binayı kapsayan bir çalışmayla yapı envanteri çıkaracak ve bu binaları deprem riski açısından ön incelemeye alacağız. Bu çalışma sayesinde, olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirecek stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlanacak. Çalışma aynı zamanda, yerel yönetimlerin afet yönetimi ve kaynak planlaması süreçlerine de büyük katkı sağlayacak. Deprem gerçeğinin felakete dönüşmesini engellemek için, deprem öncesinde yapılması gerekenleri sırasıyla hayata geçiriyoruz. Kentimizde yaşayan herkesin güvenli ve sağlıklı binalarda barınma hakkını sağlamak ve depreme dirençli bir Menteşe oluşturmak amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi.