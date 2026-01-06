Menteşe Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras yönetiminde yaptı.

Menteşe Belediyesi 2026 ocak ayı meclis toplantısı, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıyı yöneten Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yeni yılın ilk oturumunda meclis üyelerine ve belediye personeline 2025 yılındaki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Meclis açılışında konuşan Köksal Aras, "2026 yılının ilk meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılın Muğla'mıza, Menteşe'mize, hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Birlikte nice güzel işlere, önemli hizmetlere imza atmayı diliyorum. Geride bıraktığımız yılda, her meclis kararında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk ve kentimiz için yeni kararlar aldık. Hepimizin ortak arzusu; daha huzurlu, daha keyifli ve daha yaşanabilir bir Menteşe inşa etmekti. Bunun için uyum içinde çalıştık. Ayrıca belediyemizin her biriminde özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Köksal Aras, konuşmasının ardından 2025 yılında belediye tarafından hayata geçirilen çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı, sunumun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.