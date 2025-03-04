Menteşe Belediyesi ve Eğitim-Sen'den Kadınlar Günü Dayanışması

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Muğla Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgesindeki kadınların hijyen ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanışma kampanyası başlattı.

Menteşe Belediyesi'nin depremzede katılanlara destek vermek için Eğitim-Sen ile başlattığı kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar; hijyen malzemeleri (ped, nemlendirici krem, şampuan, saç kremi, tırnak makası, cımbız, ıslak mendil, hazır ağda, güneş kremi, kolonya, diş macunu), temizlik ürünleri (çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı) ve gıda ürünleri (teneke peynir, zeytin, kahvaltılık gıdalar), bebek malzemeleri (bebek bezi, bebek maması, biberon) gibi ürünleri Menteşe Belediyesi, Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezi ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi'ne teslim edebilecek.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, kampanyaya ilişkin olarak "Kadın dayanışması, en zor zamanlarda bile umudu yeşerten en büyük güçtür. Deprem bölgesine yapılacak küçük bir destek, büyük bir fark yaratacaktır. Halkımızı bu anlamlı dayanışmaya katkıda bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.