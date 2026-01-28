Menteşe Belediyesi Ekiplerinden Gece Boyu Kar Mesaisi

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ekipleri, Kozağaç Mahallesi ile Kavaklıdere ilçesini birbirine bağlayan yolda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle gece boyunca aralıksız çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışı sonucu kapanan ve ulaşımın durma noktasına geldiği yolda Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 personel ve 1 greyder ile bölgede kar küreme ve yol açma çalışmasına başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda yol güvenli şekilde kullanıma açıldı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede çalışmaların halen devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Kent genelinde birkaç gündür etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görev başında. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de koordineli şekilde çalışıyoruz. Zorlu hava koşullarına rağmen fedakarca çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.