Menteşe Belediyesi Ekiplerinden Gece Boyu Kar Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menteşe Belediyesi Ekiplerinden Gece Boyu Kar Mesaisi

28.01.2026 10:33  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediyesi ekipleri, Kozağaç Mahallesi ile Kavaklıdere ilçesi arasındaki yolda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle gece boyunca aralıksız çalışarak yolu güvenli bir şekilde kullanıma açtı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını belirtti.

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ekipleri, Kozağaç Mahallesi ile Kavaklıdere ilçesini birbirine bağlayan yolda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle gece boyunca aralıksız çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışı sonucu kapanan ve ulaşımın durma noktasına geldiği yolda Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 personel ve 1 greyder ile bölgede kar küreme ve yol açma çalışmasına başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda yol güvenli şekilde kullanıma açıldı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede çalışmaların halen devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Kent genelinde birkaç gündür etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görev başında. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de koordineli şekilde çalışıyoruz. Zorlu hava koşullarına rağmen fedakarca çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Menteşe, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Ekiplerinden Gece Boyu Kar Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:26:37. #7.11#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Ekiplerinden Gece Boyu Kar Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.