Menteşe'de 23 Nisan Kutlamaları, Geleneksel Satranç Turnuvasıyla Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 11:11  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediyesi ve Muğla Fenerbahçeliler Derneği iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 8'inci kez satranç turnuvası düzenlendi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona, farklı il ve ilçelerden toplam 112 sporcu katılım sağladı. Müsabakalar "Açık Kategori", "14 Yaş ve Altı" ile "10 Yaş ve Altı" olmak üzere üç farklı klasmanda gerçekleştirildi.

Satranç kültürünü yaygınlaştırmak, sporculara adil rekabet (fair-play) deneyimi sağlamak, sosyal bağları güçlendirmek ve 23 Nisan coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvada, dereceye giren yarışmacılara toplam 30 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Muğla Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kurtuluş Akpolat ve Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Sami Tomurcuklu tarafından takdim edildi.

Turnuvada 10 Yaş ve Altı kategorisinde Gavrısh Aleksandr birinci, Mehmet Erol ikinci, Erdel Altun üçüncü olurken; 14 Yaş ve Altı kategorisinde İsmail Deniz Kalender birinci, Ege Metin Kuşkonmaz ikinci, Ayaz Tufaner üçüncü oldu. Turnuvanın Açık kategorinde ise Okan İnci birinci, Batuhan Demirağ ikinci ve Eymen Mustafa Yıldırım ise üçüncü oldu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:15:39. #7.13#
SON DAKİKA: Menteşe'de 23 Nisan Kutlamaları, Geleneksel Satranç Turnuvasıyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.