Menteşe'de öğrenci, bozuk servis yolu yüzünden okula babasının köprüsünden gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Menteşe'de öğrenci, bozuk servis yolu yüzünden okula babasının köprüsünden gidiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menteşe\'de öğrenci, bozuk servis yolu yüzünden okula babasının köprüsünden gidiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğla Menteşe'de 7. sınıf öğrencisi Aynur İnce, servis bozuk yol nedeniyle evine gelmediği için okula babasının çelik halat ve tahtalarla yaptığı köprüden gidiyor. Osman İnce, 22 metre uzunluğundaki köprünün yağışlarda yıprandığını belirterek güvenli hale getirilmesini istiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Aynur İnce (12), okula ulaşabilmek için babası Osman İnce'nin çelik halat ve tahtalarla yaptığı 22 metre uzunluğundaki asma köprüyü kullanıyor. Servis minibüsünün 4 kilometrelik yol bozuk olduğu için evlerine gelmediğini söyleyen Aynur İnce, özellikle yağışlı havalarda kayma ve dereye düşme tehlikesi yaşadığını söyledi. Osman İnce ise kızı için yaptığı köprünün yetkililer tarafından daha sağlam ve güvenli hale getirilmesini istedi.

Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İnce ailesi, Mortuma Deresi'nin karşı kıyısında bulunmaları nedeniyle ulaşım sorunu yaşıyor. Güvenli bir geçiş yolu bulunmadığı için aile, kendi imkanlarıyla çelik halat ve tahtalardan asma köprü yaptı. 7'nci sınıf öğrencisi Aynur İnce de her gün okula gidip evine dönebilmek için yaklaşık 22 metre uzunluğundaki köprüyü kullanıyor.

Her gün sabah ve akşam köprüden geçmek zorunda kaldığını belirten Aynur İnce, özellikle yağışlı havalarda korktuğunu söyledi. Tahtaların ıslanmasıyla kayma tehlikesinin arttığını anlatan İnce, arkadaşlarıyla görüşmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de köprüyü kullanmak zorunda kaldığını belirterek, "Her gün sabah akşam bu köprüden geçiyorum. Ama tahtalar ıslak olduğu için düşme tehlikesi yaşıyorum. Bakkala ekmek almaya gitmek için de karşıya geçmem gerekiyor. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum ama geçemiyorum. Bazen çok fazla yağmur oluyor, dere de yükseldiği için tehlikeli oluyor. Annemler evde olmayınca geçmeye korktuğum için karşıda kalıyorum. Servis beni evden almıyor çünkü yukarıdaki 4 kilometrelik yol bozuk. Servis gelmeyince babam benim için köprü yaptı" dedi.

'SAĞLAM VE GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUM'

Aynur'un babası Osman İnce ise kızının güvenli şekilde okula gidip gelebilmesi için kendi imkanlarıyla köprü yapmak zorunda kaldığını söyledi. Yaklaşık 22-23 metre uzunluğundaki köprünün zamanla yıprandığını, yağışlı havalarda dere suyunun yükselmesiyle tahtaların zarar gördüğünü belirten İnce, "Bu köprüyü çelik halat ve tahtalardan yaptım ama artık eskiyor. Bazen dere yükselince tahtaları götürüyor, yeniden değiştirmek zorunda kalıyorum. Kızım her gün bu köprüden geçiyor. Yetkililerden köprünün daha sağlam ve güvenli hale getirilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerEğitimGüncelMuğlaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor Sonuncusu Napoli Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 17:00:05. #7.13#
SON DAKİKA: Menteşe'de öğrenci, bozuk servis yolu yüzünden okula babasının köprüsünden gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android