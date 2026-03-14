Menteşe Belediyesi'nden İş Hanı Alanında Çevre Düzenlemesi

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, mülk sahipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilen Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın bulunduğu alanda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın bulunduğu alanda Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iyileştirme çalışmaları yapıldı. Yıkımın ardından sahada kalan kalıntıların çevre ve görüntü açısından olumsuzluk oluşturması ve güvenlik riski taşıması üzerine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belediye ekipleri tarafından alanda düzenleme gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla alanın mevcut fiziki durumunun daha düzenli ve güvenli hale getirildiği belirtildi. Düzenlemeler kapsamında zemine çim serildi, alan içerisinden bir yürüyüş yolu oluşturuldu ve çeşitli türlerde ağaçlar dikildi. Oluşturulan yeşil alanın sulamasında da gri su kullanılacak.

Menteşe Belediyesi ekiplerinin ilerleyen günlerde alana aydınlatma direkleri ve banklar yerleştirmesi planlanıyor. Alanın, hukuki süreç tamamlanana kadar vatandaşların kullanımına açık olacağı ifade edildi.