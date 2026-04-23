Menteşe Belediye Başkanı Gonca Aras: "Çocuklarımızın Özgür Bir Kentte Büyümesi İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir mesaj yayımladı. Köksal Aras, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim yarınlarımız, ülkemizin en kıymetli hazinesidir. Yüzlerindeki gülümseme, yüreklerindeki sevgi ve hayalleri bizlere de umut veriyor. Çocuklarımızın özgür, çağdaş, güvenli ve eşit bir kentte büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan coşkusunun sınırlarımızı aşması için bu sene Uluslararası Çocuk Şenliği düzenledik. Moldova, Ukrayna, Kırgızistan ve KKTC'den çocuklarımızı şehrimizde misafir ediyoruz ve bu büyük bayramı hep birlikte kutluyoruz. Sevgili çocuklar, kalbiniz sevgi ve umut dolu olsun, gülümsemeniz hiç eksik olmasın. Hep hayal kurun, öğrenin, keşfedin. Hepinizi çok seviyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı, minnet ve özlemle anıyorum."