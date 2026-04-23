Menteşe Belediye Başkanı Gonca Aras: "Çocuklarımızın Özgür Bir Kentte Büyümesi İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz"

23.04.2026 09:11  Güncelleme: 10:09
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı açıklamada, uluslararası çocuk şenliği düzenlediklerini ve birçok ülkeden çocukları misafir ettiklerini duyurdu.

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Çocuklarımızın özgür, çağdaş, güvenli ve eşit bir kentte büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan coşkusunun sınırlarımızı aşması için bu sene Uluslararası Çocuk Şenliği düzenledik. Moldova, Ukrayna, Kırgızistan ve KKTC'den çocuklarımızı şehrimizde misafir ediyoruz ve bu büyük bayramı hep birlikte kutluyoruz" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir mesaj yayımladı. Köksal Aras, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim yarınlarımız, ülkemizin en kıymetli hazinesidir. Yüzlerindeki gülümseme, yüreklerindeki sevgi ve hayalleri bizlere de umut veriyor. Çocuklarımızın özgür, çağdaş, güvenli ve eşit bir kentte büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan coşkusunun sınırlarımızı aşması için bu sene Uluslararası Çocuk Şenliği düzenledik. Moldova, Ukrayna, Kırgızistan ve KKTC'den çocuklarımızı şehrimizde misafir ediyoruz ve bu büyük bayramı hep birlikte kutluyoruz. Sevgili çocuklar, kalbiniz sevgi ve umut dolu olsun, gülümsemeniz hiç eksik olmasın. Hep hayal kurun, öğrenin, keşfedin. Hepinizi çok seviyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
