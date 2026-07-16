Menteşe\'de Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.
Yaraş Mahallesi'nde bir arazide yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
İki ayrı parselde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Ekiplerce bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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