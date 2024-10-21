Menteşe'deki Orman Yangını Kontrol Altında

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(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yangın kontrol altında. Muğla Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğünüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.