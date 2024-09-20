Menteşe ve Büyükşehir Belediye Başkanlarından Mahalle Ziyaretleri - Son Dakika
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Menteşe ve Büyükşehir Belediye Başkanlarından Mahalle Ziyaretleri

Menteşe ve Büyükşehir Belediye Başkanlarından Mahalle Ziyaretleri

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek halka adil hizmet sözü verdiler. Başkan Köksal, kırsal mahallelerde sosyal etkinlikler ve sağlık hizmetleri sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

20.09.2024 15:44  Güncelleme: 15:46
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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ilçedeki mahalleleri ziyaret etti. Köksal, "Bütün hizmetlerimizde adil olacağız dedik ve söylediğimiz gibi çalışmalarımıza başladık" dedi.

Başkan Köksal'ın mahalle ziyaretlerinde kendisine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP İlçe Başkanı Nail Kızıl ve Meclis üyesi Emrah Eren eşlik etti. Bozyer ve Kuzluk Mahalleleri'nde ilgi ve sevgiyle karşılanan heyet, Esençay Mahallesi'nde de çiçeklerle karşılandı.

Başkan Köksal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Daha önce defalarca geldiğim Esençay'da bu kadar sıcak, bu kadar içten karşılama için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Muhtarlık masamız aktif bir şekilde çalışıyor. Mahallelerimizde ne ihtiyaç varsa muhtarlarımız hemen bize iletiyor. Biz de elimizden geldiğince talepleri hızla karşılamaya çalışıyoruz. Meydanda bir çeşmemiz vardı, muhtarımız iletmişti. Onu hızlı yapacağız. Büstümüzü taşıma konusu vardı. Onu da yerine getireceğiz. Arazi yollarıyla ilgili talepler vardı, önümüzdeki hafta greyderimizi de bu bölgeye göndereceğiz, çalışacak. Bütün hizmetlerimizde adil olacağız dedik ve söylediğimiz gibi çalışmalarımıza başladık. Kent merkezinde yaşayan çocukların sahip olduğu imkanlara kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar da sahip olsun istiyoruz. Çünkü kent merkezindeki çocuk bizim için ne kadar değerliyse, Esençay mahallemizdeki çocukta aynı şekilde bizim için çok kıymetli. Bu nedenle sosyal etkinliklerimizi, sağlık hizmetlerimizi kırsala taşıdık. Kırsal mahallelerimizde tiyatro gösterileri, sinema gösterileri düzenliyoruz. Kadınlara sağlık taraması yapıyoruz. Bütün hizmetlerimizi adil bir şekilde tüm mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras. Ahmet Başkan'ımız gerek araç-gereç iş makinesi, gerekse hizmet ulaştırma noktasında bizlere her zaman destek oluyor."

Belediyelerin "halkın evi" olduğunu belirten Başkan Aras ise şunları kaydetti:

"Sizlerin oylarıyla seçildik. Biz sizlerin temsilciyiz. Bu makamlara da çalışmaya ve sizlere hizmet etmek için geldik. Bugün sizlerle konuşmaya, taleplerinizi dinlemeye geldik. Tek düşüncemiz var o da, çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir ülke bırakmak. Bu zor günlerde, ekonominin bu kadar zor olduğu, enflasyonun yüksek olduğu, çarşı pazarın bu kadar pahalı olduğu, emeklilerimizin, öğrencilerimizin, ailelerimizin bu kadar sıkıntı yaşadığı bir dönemde belediye olarak neler yapabiliriz? Nasıl destek olabiliriz düşüncesindeyiz. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında eğitimden, sağlığa her şeyde varız. Siz taleplerinizi muhtarımıza iletin biz gereken ne ise belediye olarak yapmaya hazırız. Kimse kendini yalnız hissetmesin. Sizin belediyeniz var. Belediyeniz sizin eviniz. Elbette bir çözüm buluruz. Her konuda yanınızdayız."

Ziyaretlerde Bozyer Mahalle Muhtarı Atakan Yılmaz, Kuzluk Mahalle Muhtarı Şevket Öztürk ve Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel, vatandaşların talep ve isteklerini, heyete iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşe ve Büyükşehir Belediye Başkanlarından Mahalle Ziyaretleri - Son Dakika

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