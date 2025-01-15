(SAKARYA) - Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bağlı Denizköy Mahallesi'nde Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen tatil köyü, kaçak olduğu gerekçesiyle Karasu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Sakarya'nın Karasu İlçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde bulunan ve Adıyaman merkezli Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen denize 50 metre mesafedeki kaçak tatil köyü, yıkıldı.
Yıkım işlemi, Karasu Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Menzil Cemaati'ne Ait Kaçak Tatil Köyü Yıkıldı - Son Dakika
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