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Meral Akşener, ablasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Meral Akşener, ablasının cenaze törenine katıldı

Meral Akşener, ablasının cenaze törenine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen'in cenaze törenine katıldı ve ablasını son yolculuğuna uğurladı.

03.02.2024 19:00  Güncelleme: 19:03
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen'in Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak ablasını son yolculuğuna uğurladı.

Gündoğdu Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin ve birçok siyasi katıldı.

Mualla Özen'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İzmit Gündoğdu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

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