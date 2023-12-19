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Meral Akşener: Ankara ve İstanbul'da pazarlık yapıldı, haberi yok - Son Dakika
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Meral Akşener: Ankara ve İstanbul'da pazarlık yapıldı, haberi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve İstanbul'da yapılan pazarlıklardan haberi olmadığını belirterek, bu durumu bir savaş ilanı olarak kabul ettiğini söyledi.

Meral Akşener: Ankara ve İstanbul\'da pazarlık yapıldı, haberi yok
19.12.2023 - 15:07,
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara ve İstanbul'da pazarlık yapılmış. Benim bilgim yok, yerel yönetimler başkanımızın, teşkilat başkanımızın haberi yok. Neye göre yapılmış? İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday tanıtım toplantısı için geldiği Uşak'ta ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde İYİ Partili yöneticilerin istifasını değerlendirdi. İstifa eden İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın kendisinden bağımsız şekilde yeniden seçildiğini ve disipline sevk edilen üyelerin süreç devam ederken istifa ettiklerini belirten Akşener, "Elbette giden her arkadaş için üzülürüm. Bir prensip kararı aldım ve hep uydum. Hiçbir arkadaşımıza hakaret etmedim fakat ne hikmetse ayrılan bütün arkadaşların taş attıkları tek kapı İYİ Parti'nin kapısı. Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Ben gidenlere çok üzülüyorum. Dilerdik ki bunlar olmasın."

'HİÇBİRİNDEN HABERİM YOK'

Partide CHP ile yol yürümek ile seçimlere ayrı girmek konusunun 9 saat boyunca demokratik bir çerçevede tartışıldığını belirten Akşener, "Uzun saatler konuşarak seçimlere tek başımıza girme kararı aldık. O gün gördük ki bizim partimiz kesinlikle iktidar olmalı. Bu kararı beğenmemek ve uymamak mümkündür. Buna uymazsanız istifa edersiniz, işin saygı kısmı budur. Bazı arkadaşlarımız gayet saygılı biçimde ayrıldılar, haklarında hayırlısı olsun ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın ilginç bir yanı oldu. O da şu; dün bir televizyon programında benim bilgim dahilinde Ankara ve İstanbul'da pazarlıklar yapılmış. Benim bilgim yok, yerel yönetimler başkanımızın, teşkilat başkanımızın haberi yok. Neye göre yapılmış? İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım" diye konuştu.

Akşener, daha sonra partisinin aday tanıtım toplantısına geçti.

Kaynak: DHA
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