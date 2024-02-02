 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Türk edebiyatı büyük bir değerini daha yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli yazar ve eğitimci Alev Alatlı'ya Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

02.02.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk edebiyatı büyük bir değerini daha yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli yazar ve eğitimci Alev Alatlı'ya Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Meral Akşener, Alev Alatlı, İYİ Parti, İstanbul, Edebiyat, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 16:49:35. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement