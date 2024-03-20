İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, "Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen teşkilat toplantısında konuştu.
"10 bin lira maaş alan bir emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil" diyen Akşener, emeklilere bayram ikramiyesi olarak 7 bin lira verilmesini, emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekilmesini istedi.
Ahlat Belediye Başkan Adayı Mümtaz Çoban için oy isteyen Meral Akşener, daha sonra belediyeyi ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener Ahlat'ta: 'Emeklinin Et Alması, Peynir Alması Mümkün Değil' - Son Dakika
Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, bu kişilerden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
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