İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Akşener'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."