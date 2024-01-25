Meral Akşener: İYİ Parti, kayıkçı kavgasının iki ucundaki kayıkçıları da yerin dibine sokacaktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da; " İsveç'te kim kime yanlamış, gördük. Kim Amerika'yla haşır neşir, gördük. Kim batının karşısında iki büklüm, gördük. Böyle bir noktada ne İsveç, ne TÜİK konuşuluyor, ne de emeklinin durumu konuşuluyor. İYİ Parti, birbirine sözde küfrederek, fırça atarak yol yürüyüp birbirinden beslenen bu kayıkçı kavgasına son vermek üzere kuruldu ve inşallah bu kayıkçı kavgasının iki ucundaki kayıkçıları da yerin dibine sokacaktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Erzurum'da partinin Teşkilat Buluşması programına katıldı. Akşener, şunları söyledi:

"CANAN HANIM, ASLA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ İÇİN PARTİSİNE KÜSÜP HAKARET EDENLERDEN OLMAMIŞTIR"

" Adana, Antalya, Samsun'dan sonra dördüncü büyük şehrimizde kadın aday çıkarıyoruz. Bu şehirlerdeki kadın adaylarımız son derece iddialı kadınlar. Canan (Uçar) Hanım zaten Erzurum'da İYİ Parti kurulduğundan itibaren içimizde yer alıp, mücadeleden, parti içinde kalmaktan, hayallerini partimizle birleştirip İYİ Parti'yle Türkiye'ye güzel şeyler olacağına inanıp asla hayallerini gerçekleştiremediği için partisine küsüp hakaret edenlerden olmamıştır.

"BİZE İFTİRA ATMAK YENİ BİR KAMUFLAJ ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

Dünden beri AK Parti'ye yanladığımız konuşuluyor ama İl Başkanımız dedi ki, 'Genel Başkanım, şu salonu almak için 3 gün uğraştık. Süslemek için gece yarısı izin alabildik.' Peki bu belediye kimin? AK Parti'nin. Ak Parti'ye yanladıysak bu belediye niçin bize kolaylık göstermiyor? Hatta bedava vermiyor? Elinden gelen her türlü zorbalığı yapıyor ama buna karşılık kendi adaylarımızla çıktığımız her ilde birbirlerine bizim üzerimizden fırça atmanın, bize iftira atmanın yeni bir kamuflaj aracı olarak kullanıldığını görüyorum.

"İYİ PARTİ, KAYIKÇI KAVGASININ İKİ UCUNDAKİ KAYIKÇILARI DA YERİN DİBİNE SOKACAKTIR"

İsveç de konuşulmuyor. İsveç'te kim kime yanlamış, gördük. Kim Amerika'yla haşır neşir, gördük. Kim batının karşısında iki büklüm, gördük. Böyle bir noktada ne İsveç, ne TÜİK konuşuluyor, ne de emeklinin durumu konuşuluyor. İYİ Parti, birbirine sözde küfrederek, fırça atarak yol yürüyüp birbirinden beslenen bu kayıkçı kavgasına son vermek üzere kuruldu ve inşallah bu kayıkçı kavgasının iki ucundaki kayıkçıları da yerin dibine sokacaktır.

"YANDAŞLARINIZIN VERGİLERİNİ AFFETMEK YERİNE EMEKLİLERE ZAM VERECEKSİNİZ"

Emekli aç biilaçken 10 bin lira maaş alıp geçinemezken emekliye zulüm etmeyeceksiniz, yandaşlarınızı korumayacaksınız, yandaşlarınızın vergilerini affetmek yerine emeklilere zam vereceksiniz. Türkiye'de herkes asgari ücretli oldu. Asgari ücretlinin sanayiciye de yükü olmasın, istihdaM devam etsin diye işverenin üzerine düşen verginin yarısını hiç değilse hükümet olarak sen üstleneceksin kardeşim.

"MİLLİYETÇİYSENİZ GÖREYDİK, MİLLİYSENİZ GÖREYDİK, SOLCUYSANIZ GÖREYDİK"

Bizim amacımız bu ülkeyi kuruluş ayarlarına yeniden döndürüp bu ülkeyi kalkındırmaktır; ne Amerika'nın karşısında iki büklüm olmaktır, ne İsveç'in NATO'ya kabulüne oy vermektir. Dolayısıyla milliyetçiyseniz göreydik, milliyseniz göreydik, solcuysanız göreydik, Atatürkçüyseniz göreydik. Herkesin rol icabı bir şey olduğu bu ülkede sahtekarların suratına ayna tutmaktır İYİ Parti'nin görevi."