 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meral Akşener: Sinan Ateş'i aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener: Sinan Ateş'i aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Akşener, cinayeti düzenleyen faillerin cezalandırılması için çağrı yaparken, adaletin geciktiği ve yozlaşmanın her kurumu sardığına dikkat çekti. Akşener, çakalların özgürlüğünün aslan ayağa kalkana kadar olduğunu belirterek, adaletin yerini bulana kadar unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Meral Akşener: Sinan Ateş\'i aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz
30.12.2023 - 16:46,  Güncelleme: 16:48
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümü dolayısıyla; "Çakalın özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır. Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını yüreklendiren bir sessizliği biz asla kabul etmeyeceğiz… Sinan Ateş'i aramızdan koparan o hakikati aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümünde, bugün; sosyal medya hesabında açıklama yaptı. İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayı alıntılayan Akşener'in mesajı şöyle:

"YANİ MEYDAN BOŞ KALINCA HÜKÜM DE ÇAKALLARA KALMIŞ"

"Geçtiğimiz yıl bugün, bu saatlerde, başkent Ankara'nın göbeğinde aşağılık bir suikast sonucunda Sinan Ateş'i kaybettik. Yani tam 1 yıl oldu... Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim; Ayşe kardeşime, Bengisu'ya, Banuçiçek'e ve tüm sevenlerine sabır versin...

Geciken adaleti, zulüm olarak öğütleyen kadim bir devlet geleneğine sahipken; biz tam 1 yıldır bu korkunç suikastı düzenleyen gerçek faillerin cezalandırılması için çağrılar yapıyoruz. Ancak dün ortaya çıkan bilirkişi raporu maalesef bir kez daha gösterdi ki; iktidarın ülkemizde sebep olduğu yozlaşma, devletin her kurumunu sarıp sarmalamış. Yönetim boşluğu her türlü hukuksuzluğa alan açmış. Yani meydan boş kalınca hüküm de çakallara kalmış.

"ÇAKALIN ÖZGÜRLÜĞÜ, ASLAN AYAĞA KALKANA KADARDIR"

Ama şunu hiç kimse unutmasın ki; çakalın özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır. Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını yüreklendiren bir sessizliği biz asla kabul etmeyeceğiz. Adaleti eğip bükerek; her türlü ahlaksızlığı, suçu ve kirli çıkarı gölgeleyen bir anlayışa asla sessiz kalmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni vicdanın köreldiği ve adaletin geciktiği bir zihniyete asla teslim etmeyeceğiz. Nasıl ki hakikatlerin bir gün ortaya çıkmak gibi çok güzel bir huyu varsa; biz de Sinan Ateş'i aramızdan koparan o hakikati aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz..."

İYİ PARTİ: "ADALET YERİNİ BULANA KADAR DA KİMSENİN UNUTMASINA VE UNUTTURMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İYİ Parti'nin, Akşener'in alıntıladığı paylaşımı ise şöyle:

"Bir evlada, bir babaya, bir eşe, bir kardeşe, Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden bugün tam 365 gün geçti... İlk günden beri Sinan Başkan'ı unutturmaya çalıştılar. Ama biz unutmadık. Adalet yerini bulana kadar da kimsenin unutmasına ve unutturmasına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Meral Akşener, Sinan Ateş, İYİ Parti, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener: Sinan Ateş'i aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika


16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var

Son Dakika
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:49 Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 4 yaralı
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 17:00:48. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener: Sinan Ateş'i aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement