Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 69 mahalleyi sık sık ziyaret ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 69 mahalleyi sık sık ziyaret ediyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 69 mahalleyi sık sık ziyaret ediyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmet alanı olan 69 mahalleyi düzenli olarak ziyaret ettiğini ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlediğini söyledi. Kavuş, pandemi ve depremin etkilerine rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve Meram'ın gelişimine devam edeceklerini vurguladı.

26.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meram Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Mustafa Kavuş, hizmet alanı olan 69 mahalleyi sık sık ziyaret ettiğini, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlediklerini söyledi.

Kavuş, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Görev yaptıkları süre boyunca hep sahada olduklarını vurgulayan Kavuş, "69 mahallenin tamamına her yıl mutlaka en az bir defa uğrayarak çalıştık. Eksikleri olmasa da sırf hal hatır sormak için bütün mahallelerimizi sürekli ziyaret ettik. Bir yandan yaptığımız işleri kontrol ederken bir yandan da o bölgedeki yeni ihtiyaçları yerinde tespit edip sürekli bunları tamamlamaya çalıştık." dedi.

Kavuş, 2 yıl pandemi ve sonrasında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla maddi manevi olarak etkilendiklerini dile getirdi.

Pandemi ve depremin getirdiği ekonomik sıkıntıların birçok sektörü etkilediğini hatırlatan Kavuş, "Bu durum bizim çalışmalarımızı da olumsuz olarak etkiledi ama biz bunları hemşehrilerimize, sahaya mümkün olduğu kadar yansıtmadan çalışmaya devam ettik. Meram, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarımızın katkılarıyla bu dönem kamu yatırımlarını alma konusunda da altın çağını yaşadı." diye konuştu.

Meram'ın gelişmeye ve dönüşmeye devam ettiğini belirterek, eksikleri tamamlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarette Kavuş'a, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Meram Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Pırıltı, AK Parti Meram İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dursun eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kavuş, Meram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 69 mahalleyi sık sık ziyaret ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 17:56:55. #1.11#
SON DAKİKA: Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 69 mahalleyi sık sık ziyaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement