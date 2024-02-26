Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 69 mahalleyi sık sık ziyaret ediyor

Meram Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Mustafa Kavuş, hizmet alanı olan 69 mahalleyi sık sık ziyaret ettiğini, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlediklerini söyledi.
Kavuş, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Görev yaptıkları süre boyunca hep sahada olduklarını vurgulayan Kavuş, "69 mahallenin tamamına her yıl mutlaka en az bir defa uğrayarak çalıştık. Eksikleri olmasa da sırf hal hatır sormak için bütün mahallelerimizi sürekli ziyaret ettik. Bir yandan yaptığımız işleri kontrol ederken bir yandan da o bölgedeki yeni ihtiyaçları yerinde tespit edip sürekli bunları tamamlamaya çalıştık." dedi.
Kavuş, 2 yıl pandemi ve sonrasında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla maddi manevi olarak etkilendiklerini dile getirdi.
Pandemi ve depremin getirdiği ekonomik sıkıntıların birçok sektörü etkilediğini hatırlatan Kavuş, "Bu durum bizim çalışmalarımızı da olumsuz olarak etkiledi ama biz bunları hemşehrilerimize, sahaya mümkün olduğu kadar yansıtmadan çalışmaya devam ettik. Meram, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarımızın katkılarıyla bu dönem kamu yatırımlarını alma konusunda da altın çağını yaşadı." diye konuştu.
Meram'ın gelişmeye ve dönüşmeye devam ettiğini belirterek, eksikleri tamamlamaya devam edeceklerini vurguladı.
Ziyarette Kavuş'a, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Meram Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Pırıltı, AK Parti Meram İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dursun eşlik etti.
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