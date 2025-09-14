Mercan Caz Günleri, Tuzla'da Başladı

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği "Mercan Caz Günleri", Mercan Şehir Parkı'nda başladı. Festivalin açılış gecesinde cazın usta ismi Kerem Görsev ile etkileyici yorumuyla Birsen Tezer sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Mercan Caz Günleri'nin açılış gecesinde, Mercan Şehir Parkı'ndaki yüzlerce katılımcı notaların ritmiyle sonbaharın tadını çıkardı. Park boyunca kurulan stantlarda ise kadın emeği sergilendi.

Festivalin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sanatın kent kimliğindeki dönüştürücü gücüne dikkati çekerek, "Sanatla yaşayan bir kent, umutla yaşayan bir kenttir" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle konseri izlemeye gelen 34 yaşındaki Ayşe Yılmaz, " İstanbul'da böyle keyifli ve sakin bir caz akşamı yaşamak çok özel. Hem çimlere oturup çocuklarımızla vakit geçirdik, hem de kaliteli müziğin tadını çıkardık. Bu etkinliğin her yıl düzenlenmesini umuyorum" dedi.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Koç ise "Birsen Tezer'i ilk kez canlı dinledim, sahnesi müthişti. Bu tarz kültürel etkinliklerin Tuzla'da artması bizi çok mutlu ediyor. Özellikle gençlere açık bir alan sunulması çok kıymetli" diye konuştu.

Mercan Caz Günleri'nde bugün Evrencan Gündüz ve Bülent Ortaçgil, caz ve alternatif müziğin farklı renklerini dinleyicilerle buluşturacak.