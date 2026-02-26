Meriç Nehri'nde Alarm Seviyesi Düşürüldü - Son Dakika
Meriç Nehri'nde Alarm Seviyesi Düşürüldü

Meriç Nehri'nde Alarm Seviyesi Düşürüldü
26.02.2026 16:59
Edirne'de Meriç Nehri'nin alarm seviyesi 'kırmızı'dan 'sarı'ya düştü, debi 992 m³/saniyeye geriledi.

Edirne'de son yağışlar sonrası debileri artan ve 'kırmızı alarm' verilen Meriç ve Tunca nehirlerinde düşüş sürüyor. Tunca Nehri'nde debi saat 16.00 itibarıyla 110 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nde ise 992 metreküp/saniyeye düştü. Tunca Nehri 'sarı' kodlu alarmda akışını sürdürürken, Meriç Nehri'nin turuncu alarm seviyesi 'sarı'ya düşürüldü.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Meriç Nehri, Doğal Afet, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

18:06
