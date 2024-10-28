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Meriç Nehri'nde dev yayın balığı yakalandı

EDİRNE - Edirne'de, Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda 65 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyığa çıkarmayı başaran amatör balıkçılar, tuttukları dev balığı Uzunköprü'ye getirerek balıkçıya sattı. Balıçı Ahmet Tosun, satın aldığı 65 kilogramlık balığı tezgahında sergilemeye başladı.

Balıkçı Tosun, Uzunköprü'de daha önce bu boyda, bu ağırlıkta bir yayın balığı satılmadı. Böyle bir balığı ilk defa satıyorum. Meriç canavarını yakalayıp bizlere getirdiler" ifadelerini kullandı.

Yapılan ölçümlerde 2 metre boyunda olan yayın balığının ağırlığının 65 kilogram civarında geldiği öğrenildi.