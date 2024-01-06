Meriç Nehri\'nde Dev Yayın Balıkları Ağlara Takıldı

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EDİRNE'nin Meriç ilçesindeki Meriç Nehri'nde ağlara takılan dev yayın balıkları görenleri şaşırttı.

Tekneyle çıktıkları Meriç Nehri'nde attıkları ağlara dev yayın balıkları takılan balıkçılar, gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Yayın balıkları güçlükle tekneye alınırken, balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Son dönemde bölgede etkili olan yağışlar sonucu su seviyesinin yükselmesiyle yayın balıklarının beslenmek için kıyıya yakın bölgelere geldiği bildirildi. Yakalanan yayın balıklarının restoranlara satılacağı kaydedildi.