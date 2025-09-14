Meriç Nehri'nde Zodyak Botla Devriye - Son Dakika
Meriç Nehri'nde Zodyak Botla Devriye

14.09.2025 15:09
Edirne'de Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye faaliyetleri gelecek haftadan itibaren başlayacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, basın mensuplarıyla veda toplantısında buluştu. Kentte 2 yıllık görev süresince yaptıkları faaliyetleri anlatan Karaburun, Edirne'nin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi. Karaburun, "Şunu ifade etmem gerekir ki, Edirne polisi 25 ay boyunca, beraber çalıştığımız süre boyunca üstün bir çaba ve gayretle hizmet verdi. Dedik ki; Edirne Türkiye'nin en güvenli ili olacak. Edirne'de hiçbir kaçak barınmayacak. Edirne'de aranan hiç kimse olmayacak ve neredeyse mükemmel denilecek noktaya getirdik. İnşallah bir bayrak yarışı içindeyiz. Bizden sonraki gelen sayın müdürümüz de bizim bıraktığımız yerden bu bayrağı alıp çok daha yukarılara taşıyacak ve Edirne'mizin huzur ve güven şehri olması noktasında büyük katkı yapacaktır, bundan eminimö diye konuştu.

'MERİÇ'TE ZODYAK BOTLAR DEVRİYE ATACAK'

Kentteki asayiş konusunda da büyük aşama kaydettiklerini anlatan Karaburun, gelecek haftadan itibaren, Edirne'nin önemli su kaynaklarından ve Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botla devriye faaliyetlerinin başlayacağını söyledi. Karaburun, "İnşallah önümüzdeki hafta zodyak botumuz Meriç Nehri'nde devriye atacak. Onu da planlıyoruz, jandarma teşkilatımızla birlikte ortak devriyelerimiz olacak. Botumuz geldi, şu anda Enez'de. Biliyorsunuz Meriç Nehri'nde gerek su ürünleri kanununa muhalefet gerekse diğer kolluk faaliyetleri ilgili yürütülmesi gereken bazı faaliyetler var. Meriç Nehri'nin bir bölümü emniyet bölgesinde, bir bölümü jandarma bölgesinde. Sayın Valimizin talimatlarıyla hem jandarma hem emniyet personeli birlikte hareket ediyoruz. Şu anda jandarma da böyle bir teşkilat kuracak ama bizim botumuz geldi. Enez'de bağlı, botumuzu önümüzdeki günlerde buraya getireceğiz ve burada ortaklaşa jandarmayla birlikte bütün kolluk faaliyetlerini beraber gerçekleştireceğiz. Güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum, bir yenilik getirecek şehrimize. Devriye olarak burada bulunacaklarö ifadelerini kullandı.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

