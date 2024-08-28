Meriç Nehri, Uluslararası Kürek Organizasyonuna Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Meriç Nehri, Uluslararası Kürek Organizasyonuna Ev Sahipliği Yapacak

Meriç Nehri, Uluslararası Kürek Organizasyonuna Ev Sahipliği Yapacak

TED Edirne Kürek Kulübü tarafından doğal parkur haline getirilen Meriç Nehri, uluslararası kürek organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Milli takım seçmeleri ve Türkiye Kupası yarışlarının ardından nehir, U23 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

28.08.2024 14:19
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Türkiye'nin kürek sporunda tek doğal parkuru olan ve ilk kez uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde hazırlıklar sürüyor.

TED Edirne Kürek Kulübünün; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kürek Federasyonu, Edirne Valiliğinin desteğiyle yaptığı çalışmalar neticesinde doğal parkur haline getirilen nehir, kısa sürede gerçekleştirilen idman ve yarışlarla kürek sporu için önemli bir merkez haline geldi.

Milli takım seçmeleri, olimpiyat kamplarının yanı sıra temmuz ve ağustos ayında gerçekleştirilen Türkiye kupası yarışları sonrası Meriç, ilk uluslararası sınavını 7-8 Eylül'de verecek.

U23 Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 30 ülke sporcularının katılımıyla Türkiye, kürekte ilk uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapmış olacak.

-Meriç'in parkur oluş serüveni

TED Edirne Kolejinin üç yıl önce kürek kulübü kurması ve nehirde kürek festivalleri düzenlemesiyle Meriç Nehri'nin doğal parkur özelliği uluslararası kürek sporu camiasının dikkatini çekti.

Türkiye Kürek Federasyonunun da destek vermesiyle uluslararası camiada tanınmaya başlayan parkur kısa sürede aday merkezler arasına girdi.

Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterilen Meriç Nehri'nde Dünya Kürek Federasyonu (FISA) heyeti incelemede bulundu.

Geçen yıl Çekya'da yapılan yarışlar sırasında gerçekleştirilen oylama sonucu Türkiye, Almanya ve İtalya'yı geçerek parkur yarışlarına ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

Bir anlamda Avrupa'daki son parkur özelliği bulunan Bulgaristan'ın Filibe kentinden bu payeyi alan Edirne, bu yıl ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edecek.

-"Bir hayalle başladık"

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, AA muhabirine Meriç'te kürek yapmanın hayalle başlayıp bir başarıyla sonuçlandığını söyledi.

İba, önce okulda kürek kulübünü kurduklarını sonrasında da branşı kente tanıtmak amacıyla 2021 ve 2022 yıllarında Edirne Kürek Festivali düzenlediklerini söyledi.

Meriç'in parkur adaylığı sürecini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Festivaller çok ses getirdi, sporcu sayımız artmaya başladı. Camiada sesimiz duyulmaya başlandı. Festivale katılımlar yüksekti ama 'bunu herkesin sisteme dahil olduğu bir organizasyona çevirmek gerek' dedik. Ancak ülkemizde bir parkur yoktu. Yurt içi yarışlara ev sahipliği yapmışız ama uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmamışız. Bunun için arayışlara başladık. Valilikçe Meriç Köprüsü'nün ötesinde elektrik üretimi için yapılan yapay barajın inşasıyla nehirde su durgun hale geldi. Bu bize inanılmaz bir avantaj sağladı. Bununla birlikte 'Avrupa, Balkan şampiyonalarına neden ev sahipliği yapmayalım?' düşüncesiyle yola çıktık. Hem valiliğin hem federasyonun desteğiyle Meriç'i kürek parkuru haline getirme hayali peşine düştük."

İba, çabalar sonucu Türkiye'nin Almanya'yı da oylamada geçerek Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak hakkını elde ettiğini anımsattı.

Bu başarının çok önemli olduğuna dikkati çeken İba, "İnanılmaz bir duygu. Cumhuriyet tarihinde uluslararası bir müsabakaya onlarca ülkeden 100'lerce sporcunun katılacağı bir parkurumuz oldu. Kürek sporu için çok önemli bir kazanım oldu. Burada kampları ve seçmeleri saymıyorum yılda en az 15 müsabaka yapılacak. İnanıyorum ki Meriç dünya şampiyonlarına da ev sahipliği yapacak, bunun için de çabalayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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