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Meriç Nehrinde Dev Yayın Balığı Yakalandı - Son Dakika
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Meriç Nehrinde Dev Yayın Balığı Yakalandı

Edirne'de, Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda 70 kilogramlık yayın balığı takıldı. Murat Bilat ve Tunay Zülkar isimli amatör balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyığa çıkarmayı başardı. Balık traktörle Yıldırım Mahallesi'ne götürüldü.

Meriç Nehrinde Dev Yayın Balığı Yakalandı
13.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:07
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Meriç Nehrinde dev yayın balığı yakalandı

EDİRNE - Edirne'de, Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda 70 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Murat Bilat ve Tunay Zülkar isimli amatör balıkçıların ağına, Meriç nehrinin Kazanova mevkisinde devasa boyutlarda bir yayın balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyığa çıkarmayı başaran amatör balıkçılar, tuttukları dev balığı traktörle ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi'ne götürdü.

Yapılan ölçümlerde 2 metre boyunda olan yayın balığının 70 kilogram civarında geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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