Merih Demiral'dan Ramazan İftarı
21.02.2026 11:45
Milli futbolcu Merih Demiral, Karamürsel'de 800 kişilik iftar veriyor. Ailesi ve muhtar memnun.

Milli futbolcu Merih Demiral, memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ramazan ayı boyunca her gün 800 kişilik iftar verecek.

Karamürsel Belediyesi önünde kurulan çadırda Demiral'ın babası Burhan ve ağabeyi Fatih Demiral, iftara gelenleri karşılıyor.

Baba Burhan Demiral, AA muhabirine, ramazan ayında iftar çadırı açtığı için oğluyla gurur duyduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

İftara katılan Çamçukur Mahalle Muhtarı Fatih Bat da Demiral'ın Kocaeli'nin ve Türkiye'nin milli gururu olduğunu dile getirerek, "Ramazan ayı boyunca verilecek iftar 800 kişilik hesaplandı ancak bu sayının çok daha üstüne iftar veriliyor. Allah kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA

