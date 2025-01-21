Merkez Ankara Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

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(ANKARA) - Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Merkez Ankara" iş cinayeti davasının 6'ncı duruşmasında tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Müşteki avukatının Pasifik İnşaat yetkilerinin dinlenmesi talebi yine reddedildi. Bir sonraki duruşma 15 Nisan'da görülecek.

Ankara'da 15 Ağustos 2022'de "Merkez Ankara" inşaatında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıpların devrilmesi sonucu, burada staj yapan iki mühendislik öğrencisinin öldüğü, bir stajyer öğrencinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, altıncı duruşma yapıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat'ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili olan İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, inşaatta beton bloklar altında kalarak ağır yaralanan stajyer öğrenci Ege Kıratlı ve hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de katıldı.

"SGK Pasifik İnşaat'in yüzde 75 kusurlu olduğunu tespit etmiştir"

Duruşmada ilk sözü müşteki avukatı Murat Yıldız aldı. Yıldız, şunları söyledi:

" Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazırladığı kusur raporda firmaların kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bozbaşoğulları firması yüzde 25, Pasifik İnşaat ise yüzde 75 kusurlu olarak tespit edilmiştir. Bu firmaların tam kusurlu olduğu ortada. Yargılanan Bozbaşoğulları'nın işveren vekilleri var ama Pasifik'in yok. İnşaat işçisi, kalıp ustası yargılanıyor ama firmalardan işveren ya da işveren vekili sıfatıyla yargılanan kimse yok. Bu isimleri mahkemenize de daha önce sundum. Şirketlerin yetkilileri ya da patronları ya da işveren vekilleri de huzura getirilerek beyanlarının alınması gerekir. Bu şantiyenin işleyişi noktasında açıklayıcı bilgi aktarılacaktır. Bu şahısların getirilip beyanları alınarak ancak adil bir yargılama olabilir. Adil bir şekilde suçlular, ihmali olanlar, bilinçli kastı, olası kastı olan kimler varsa yargılanmasını istiyoruz. Bu talebimiz her aşamada devam edecek. Bu beyanlar alınmadan önce dosyanın bilirkişiye gönderilmesi eksik yargılanma olacaktır."

Emre Çetin'in babası İsmail Çetin: "Bu bir kaza değil cinayettir"

Avukat Yıldız'ın ardından söz alan hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, "Yaklaşık 20 aydır yüreğim kan ağlarken Rize'den geliyorum. Bu olaya kaza diyemeyiz. Biz acı çekerek adaletin gelmesini bekliyoruz. Lütfen adaleti sağlayın. Oğlumun kanı yerde kalmasın diye geliyorum 20 aydır. Bu bir kaza değil cinayettir. Yönetmeliğe aykırı işlemler vardır. 3 tonluk kalıplar çocuklarımızın üzerine devrildi" diye konuştu . Hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de "Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Lütfen suçluları ortaya çıkartın" dedi.

Sanık avukatı: "Pasifik İnşaat'in alması gereken önlemler var"

Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili olan sanık İnan Yücel'in avukatı da "Stajyerlerin eğitici personel gözetiminde staj yapılması lazım, daha eğitim verilmeden, sağlık raporları gelmeden son derece tehlikeli bir alana sokulmuşlardır. Burada sadece müvekkilimin alacağı tedbirler yok. Ayrıca müvekkilim başından bu yana yasaya aykırı olan uygulamaların olduğunu beyan etmiştir çalışırken. Pasifik İnşaat'in alması gereken önlemler var. Müvekkilim Bozbaşoğulları Firması'nın işveren vekili olan bir mühendis olarak tüm eksiklikleri kendisini gidermesi mümkün olamaz" savunmasını yaptı.

Sanık Bayram Yüksel'in avukatı da şu savunmayı yaptı:

"Müvekkilim Bayram Yüksel'in formen olduğu belirtilmiş ise de inşaat ustası olarak çalışan bir kişidir. Bu hususu SGK kayıtlarından tespit talep ediyoruz. Bir sorumluluğu yoktur. Devrilen kalıplar uygulanan değil uygulanması bekleyen kalıplar olup sabitlenmesini beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır."

Dosya bilirkişi heyetine gönderilecek

Sanık İnan Yücel de "Denetimi yapması gereken YÖK'tür. Üniversitelerin gözetim görevi vardır. Ben de adalet istiyorum" beyanında bulundu. Beyanların ardından ara karar kuran Mahkeme dosyanın taraflarının kusur oranı için alanında uzman üniversitelerden seçilecek A sınıfı uzmanı iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ve ceza hukukçusundan oluşacak heyete tebliğ ile rapor istenmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının uygulamasının devamına karar vererken, müşteki avukatı Murat Yldız'ın Pasifik İnşaat'ın yetkilerinin dinlenmesi talebini yine reddetti. Bir sonraki duruşma 15 Nisan'a ertelendi.