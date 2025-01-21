Merkez Ankara Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkez Ankara Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Ankara'daki iş cinayeti davasında adli kontrol devam ederken, firmaların kusur oranları tartışılıyor.

21.01.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Merkez Ankara" iş cinayeti davasının 6'ncı duruşmasında tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Müşteki avukatının Pasifik İnşaat yetkilerinin dinlenmesi talebi yine reddedildi. Bir sonraki duruşma 15 Nisan'da görülecek.

Ankara'da 15 Ağustos 2022'de "Merkez Ankara" inşaatında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıpların devrilmesi sonucu, burada staj yapan iki mühendislik öğrencisinin öldüğü, bir stajyer öğrencinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, altıncı duruşma yapıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat'ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili olan İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, inşaatta beton bloklar altında kalarak ağır yaralanan stajyer öğrenci Ege Kıratlı ve hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de katıldı.

"SGK Pasifik İnşaat'in yüzde 75 kusurlu olduğunu tespit etmiştir"

Duruşmada ilk sözü müşteki avukatı Murat Yıldız aldı. Yıldız, şunları söyledi:

" Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazırladığı kusur raporda firmaların kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bozbaşoğulları firması yüzde 25, Pasifik İnşaat ise yüzde 75 kusurlu olarak tespit edilmiştir. Bu firmaların tam kusurlu olduğu ortada. Yargılanan Bozbaşoğulları'nın işveren vekilleri var ama Pasifik'in yok. İnşaat işçisi, kalıp ustası yargılanıyor ama firmalardan işveren ya da işveren vekili sıfatıyla yargılanan kimse yok. Bu isimleri mahkemenize de daha önce sundum. Şirketlerin yetkilileri ya da patronları ya da işveren vekilleri de huzura getirilerek beyanlarının alınması gerekir. Bu şantiyenin işleyişi noktasında açıklayıcı bilgi aktarılacaktır. Bu şahısların getirilip beyanları alınarak ancak adil bir yargılama olabilir. Adil bir şekilde suçlular, ihmali olanlar, bilinçli kastı, olası kastı olan kimler varsa yargılanmasını istiyoruz. Bu talebimiz her aşamada devam edecek. Bu beyanlar alınmadan önce dosyanın bilirkişiye gönderilmesi eksik yargılanma olacaktır."

Emre Çetin'in babası İsmail Çetin: "Bu bir kaza değil cinayettir"

Avukat Yıldız'ın ardından söz alan hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, "Yaklaşık 20 aydır yüreğim kan ağlarken Rize'den geliyorum. Bu olaya kaza diyemeyiz. Biz acı çekerek adaletin gelmesini bekliyoruz. Lütfen adaleti sağlayın. Oğlumun kanı yerde kalmasın diye geliyorum 20 aydır. Bu bir kaza değil cinayettir. Yönetmeliğe aykırı işlemler vardır. 3 tonluk kalıplar çocuklarımızın üzerine devrildi" diye konuştu . Hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de "Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Lütfen suçluları ortaya çıkartın" dedi.

Sanık avukatı: "Pasifik İnşaat'in alması gereken önlemler var"

Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili olan sanık İnan Yücel'in avukatı da "Stajyerlerin eğitici personel gözetiminde staj yapılması lazım, daha eğitim verilmeden, sağlık raporları gelmeden son derece tehlikeli bir alana sokulmuşlardır. Burada sadece müvekkilimin alacağı tedbirler yok. Ayrıca müvekkilim başından bu yana yasaya aykırı olan uygulamaların olduğunu beyan etmiştir çalışırken. Pasifik İnşaat'in alması gereken önlemler var. Müvekkilim Bozbaşoğulları Firması'nın işveren vekili olan bir mühendis olarak tüm eksiklikleri kendisini gidermesi mümkün olamaz" savunmasını yaptı.

Sanık Bayram Yüksel'in avukatı da şu savunmayı yaptı:

"Müvekkilim Bayram Yüksel'in formen olduğu belirtilmiş ise de inşaat ustası olarak çalışan bir kişidir. Bu hususu SGK kayıtlarından tespit talep ediyoruz. Bir sorumluluğu yoktur. Devrilen kalıplar uygulanan değil uygulanması bekleyen kalıplar olup sabitlenmesini beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır."

Dosya bilirkişi heyetine gönderilecek

Sanık İnan Yücel de "Denetimi yapması gereken YÖK'tür. Üniversitelerin gözetim görevi vardır. Ben de adalet istiyorum" beyanında bulundu. Beyanların ardından ara karar kuran Mahkeme dosyanın taraflarının kusur oranı için alanında uzman üniversitelerden seçilecek A sınıfı uzmanı iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ve ceza hukukçusundan oluşacak heyete tebliğ ile rapor istenmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının uygulamasının devamına karar vererken, müşteki avukatı Murat Yldız'ın Pasifik İnşaat'ın yetkilerinin dinlenmesi talebini yine reddetti. Bir sonraki duruşma 15 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, İnşaat, Ankara, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Ankara Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
11:24 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Ankara Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.