Merkez Bankaları Altın Rezervlerini Artırıyor, BRICS+ Ülkeleri Öncülük Ediyor

08.04.2026 18:49
İngiltere merkezli EBC Financial Group analisti Michael Harris, merkez bankalarının son yıllarda altın alımlarını artırarak BRICS+ ülkelerinin rezervlerini hızla yükselttiklerini belirtti. 2025'te altın rezervlerinin büyüyeceği öngörülüyor.

İngiltere merkezli EBC Financial Group'un analisti Michael Harris, merkez bankalarının son üç yılda altın alımlarını artırdığını ve BRICS+ üyesi ülkelerin rezervlerindeki altın yoğunluğunu hızla yükselttiğini açıkladı. 2025'te merkez bankalarının birçok orta ölçekli altın üreticisi ülkenin yıllık maden üretiminden daha fazla altın biriktirdiğini belirten Harris, bu talebin spekülatif değil bir politika değişimi olduğuna dikkat çekti.

Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye ve Polonya'nın öncülük ettiği alımlara 2025 boyunca 40'tan fazla merkez bankası katıldı. BRICS+ ülkelerinin toplam altın varlığı 6 bin tonu aşarken, küresel merkez bankası rezervlerinin yaklaşık yüzde 17,4'üne denk geliyor. Rusya ve Çin, BRICS+ rezervlerinin yaklaşık yüzde 74'ünü kontrol ediyor. 2020-2024 döneminde küresel merkez bankası altın alımlarının yarısından fazlasını gerçekleştiren BRICS ülkeleri, 2025'in ilk dokuz ayında da yaklaşık 663 ton altın alımı yaptı.

Harris, merkez bankalarının altına yönelmesinde Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra döviz rezervlerinin dondurulmasının etkili olduğunu belirtti. Altın rezervlerinin artırıldığı dönemde ABD dolarının küresel rezervlerdeki payı yüzde 71'den 2025 sonunda yüzde 57'ye kadar düştü. 2025 Dünya Altın Konseyi anketine göre, merkez bankalarının yüzde 73'ü doların rezerv payının önümüzdeki beş yıl içinde daha da azalacağına inanırken, yüzde 43'ü altın varlıklarını artırmayı planlıyor.

Altının merkez bankası rezervlerindeki payı 2015'te yüzde 10'un altındayken bugün yüzde 23'ün üzerine çıktı. Suudi Arabistan'ın rezervlerinde 323 ton altın bulunuyor ve altın payını artırması küresel talebi etkileyebilir. Dünya Altın Konseyi, 2026'da merkez bankalarının 750-850 ton altın alacağını öngörüyor. Harris, merkez bankalarının güçlü alımlarının altın fiyatları için kalıcı bir taban oluşturduğunu ve bankacılık devlerinin altın fiyat tahminlerini 5 bin 400-6 bin 300 dolar bandında açıkladığını ifade etti. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların da altına yönelmesi piyasadaki arz-talep dengesini sıkılaştırıyor.

