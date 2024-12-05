Merkez Bankası iskonto oranını düşürdü

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(ANKARA)- Merkez Bankası, TÜFE'ye endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 80'den yüzde 30'a indirdiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan yazılı açıklamada. Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranınınyüzde 80'den yüzde 30'a indirildiği belirtildi. TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir."