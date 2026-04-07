Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Ekonomik Tahribat

Taha Akyol, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yapılan siyasi müdahalelerin ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı köşe yazısına taşıdı. Yazıda, döviz yükselme eğilimindeyken emirle faiz indirme yanlışının 'faiz sebeptir' politikasıyla yaşandığı ve hâlâ sonuçlarının çekildiği vurgulanıyor. Kavga, Erdem Başçı'nın Merkez Bankası Başkanlığı döneminde 2014'te başladı. Başçı ve önceki başkan Durmuş Yılmaz, bağımsızlığı koruyan ortodoks iktisatçılardı. 2014'te kurda ve tüketici kredilerindeki hızlı artış yaşanırken, Merkez Bankası tüketimi frenlemek ve kuru tutmak için faizi yükseltti. Başbakan Erdoğan, 'faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' diyerek tepki gösterdi ve bu görüşe karşı çıktı.

Erdem Başçı, faiz artırımını döviz kuru istikrarını önemsedikleri için yaptıklarını açıkladı ve yüksek enflasyonun sebebinin 'faiz' değil 'döviz' olduğunu söyleyerek Başbakan'a cevap verdi. On yıl sonra, Prof. Cevdet Akçay, Başçı dönemindeki politikaların yurt dışında takdir gördüğünü, ancak Türkiye'de yeterince itibar görmediğini belirtti. Bu durum, Türkiye'nin rasyonel zeminden uzaklaştığını gösteriyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kaldırıldı, beş yılda dört başkan atandı ve 'faiz sebeptir' politikası uygulandı. Bu süreçte TL değer kaybetti, dolarizasyon arttı ve KKM gibi önlemler alındı. Bağımsız Merkez Bankası'nın itibar görmemesi, enflasyon, döviz ve cari açıkta patlamalara yol açtı. Sonunda, ortodoks iktisatçı Şimşek'in 'acı ilaç' politikaları gerekti. Netice olarak, Merkez Bankası'nın neden bağımsız, liyakatli ve tarafsız olması gerektiği anlaşılıyor.