Merkez Bankası'nın Rezervleri 5 Milyar Dolar Arttı

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(ANKARA) - Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, brüt rezervler geçen hafta 148 milyar 448 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 142 milyar 910 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.