Ateşkes Sonrası Ekonomik Belirsizlik ve Merkez Bankası'nın Zorlu Görevi
Ateşkes Sonrası Ekonomik Belirsizlik ve Merkez Bankası'nın Zorlu Görevi

09.04.2026 08:19
İki haftalık ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden belirsizlikler, Türkiye'nin Merkez Bankası için zorlu bir dönem oluşturuyor. Savaşın etkileriyle döviz rezervlerinin korunması ve enflasyonla mücadele stratejileri tartışılıyor.

İki haftalık ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen olayların nasıl gelişeceği belirsizliğini koruyor. Bu ortam, Merkez Bankası açısından oldukça zorlu bir dönem oluşturuyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervini daha fazla eritmemesi gerektiği düşünülüyor, çünkü savaş uzarsa bu olanak kalmayabilir. Türkiye'de sabit kur rejimi uygulansaydı, para krizinin eşiğinde olunabilirdi. Dalgalı kur rejimi sayesinde spekülatörlerin iştahını kabartan bir söz verilmemiş oluyor ve ileriye yönelik döviz sözleşmeleri kurun sabit tutulacağı varsayımına dayanmıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş döneminde, Merkez Bankası'nın yapabileceklerini değerlendirmek önem taşıyor. Savaşın süresi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresi gibi belirsizlikler işi zorlaştırıyor. Ekonomi programının eksik olması, yargı sistemi gibi kırılganlıklar da Merkez Bankası'nın işini güçleştiriyor. Enflasyon açısından bakıldığında, savaşın enflasyonu yükselttiği açık; enerji fiyatları, taşıma maliyetleri gibi faktörler etkili oluyor.

Ateşkes sonrasında Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiği sorgulanıyor. Savaşın başlangıcında döviz satılması anlaşılabilir, ancak bu sürdürülebilir değil. Ateşkes barışa dönüşse bile enflasyonist baskı devam edecek. Bu durumda, politika faizinin yükseltilmesi ve faiz koridorunun üst sınırının artırılması öneriliyor. Savaş devam ederse, döviz rezervini eritmekten kaçınılmalı, faiz artırılmalı ve enflasyonun yükselmesine rıza gösterilmeli. Bu politika, sanayi üretimi ve ihracatı etkileyebilir, ancak reel faizin çok yükselmemesi koşuluyla olumsuz etkiler sınırlı kalabilir. Sonuç olarak, savaş sürerse büyüme düşecek ve enflasyon yükselecek, bu nedenle iç barışı tesis etmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek önem kazanıyor.

