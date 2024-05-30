Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mayıs Ayı Toplantı Özetini Yayımladı - Son Dakika
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mayıs Ayı Toplantı Özetini Yayımladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mayıs Ayı Toplantı Özetini Yayımladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun mayıs ayı toplantı özetinde, TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildiği belirtildi. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu sürdüreceğini ve sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı.

30.05.2024 17:37
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(ANKARA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun mayıs ayı toplantı özetinde, "TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekilmiştir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Özette, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir" ifadelerine yer verildi.

"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetinde para politikalarına ilişkin yapılan değerlendirmelerden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

"Sistemden 550 milyar TL likidite çekilmiştir"

Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılmıştır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlasının ilave tedbirlerle sterilize edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekilmiştir. Ayrıca, KKM hesaplarının daha hızlı azalmasını sağlamak amacıyla zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır. Son olarak yabancı para kredi büyümesindeki hızlanma dikkate alınarak bu kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir.

"Kurul, elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mayıs Ayı Toplantı Özetini Yayımladı - Son Dakika

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