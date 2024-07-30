Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: (1)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini, kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alındığını, Türk lirası kredilere yönelik düzenlemenin ise korunduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulunun 23 Temmuz'daki toplantısına ilişkin özet yayınlandı.

Özette, küresel büyüme görünümündeki sınırlı iyileşmenin yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiği, işgücü piyasalarındaki sıkılığın zayıflamaya başladığı ve arz talep dengesindeki normalleşme eğiliminin sürdüğü bildirildi.

Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin 2024 yılında yüzde 2 artarak 2023 yılındaki yüzde 1,8'in sınırlı oranda üzerinde büyüyeceğinin tahmin edildiği ve küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyrini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtilen özette, "Gelişmiş ülkelerin birinci çeyrek büyüme verileri iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklerken, öncü göstergeler söz konusu toparlanmanın daha çok hizmet sektörü kaynaklı olduğuna işaret etmektedir. ABD ekonomisi büyüme eğilimi, diğer gelişmiş ülkelerden olumlu ayrışmaya devam etmiştir. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak amacıyla faiz indirim süreçlerinin temkinli yürütülecek olması ve jeopolitik gelişmeler 2024 yılında küresel iktisadi faaliyetin seyri açısından öne çıkan risk faktörleri olarak görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Özette, küresel enflasyondaki düşüş devam ederken ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin hizmet sektöründeki fiyat katılığının zayıflamaya başladığına işaret ettiği, gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) faiz indirimlerinin parasal sıkılığı koruyacak şekilde sürdürüldüğü, bazı gelişmiş ülke merkez bankalarının da faiz indirim süreçlerine başladığı belirtilerek, "Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devamı ve hizmet enflasyonuna dair son gelişmeler faiz indirim beklentilerini güçlendirse de gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım izleyecekleri değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, küresel belirsizliklerle birlikte risk iştahı ve GOÜ'lere yönelen portföy akımları son dönemde dalgalı bir seyir izlemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Mevduat faiz oranlarındaki gerileme sınırlanmıştır"

PPK Özeti'nde, parasal ve finansal koşullara ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası varlıklara yönelimiyle piyasada oluşan likidite fazlasının mayıs ayında kur korumalı mevduat hesapları ile mevduat ve katılım fonu hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının belirgin olarak artırılmasıyla sterilize edilmesi neticesinde mevduat faiz oranlarındaki gerileme sınırlanmıştır. Türk lirası mevduat faizleri, 28 Haziran haftasından bu yana 20 baz puan gerileyerek 12 Temmuz itibarıyla yüzde 56,16 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türk lirası ticari kredi faizleri 31 baz puan azalarak yüzde 60,76 seviyesinde oluşmuştur. Bireysel tarafta, ihtiyaç kredisi (kredili mevduat hesabı hariç) faizleri 334 baz puan artarak yüzde 77,90 olarak gerçekleşirken, konut kredisi faizleri, yatay seyrini sürdürerek yüzde 44,24 seviyesinde oluşmuştur. Büyük ölçüde kampanyaların durumuna göre şekillenen taşıt kredisi faizleri 12 Temmuz itibarıyla yüzde 54,07'ye yükselmiştir."

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir"

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilen özette, kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alındığı, Türk lirası kredilere yönelik düzenlemenin ise korunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirildiği, Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının sabit tutulduğu bilgisi verildi.

Yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verildiği ifade edilen özette, atılan parasal ve miktarsal sıkılaşma adımlarının etkisiyle Türk lirası kredi büyümesinde bir süredir görülen yavaşlama eğiliminin devam ettiği, YP kredi büyümesindeki gerilemenin belirginleştiği bildirildi.

Bu kapsamda, bireysel kredilerin 4 haftalık büyüme oranlarının ortalamasının 21 Haziran haftasından bu yana azalarak yüzde 2,91 seviyesinden son toplantı haftasından bakıldığında 12 Temmuz itibarıyla yüzde 1,68 seviyesine gerilediği belirtildi.

Özette, söz konusu azalmaya temelde bireysel kredi kartları bakiyesi büyüme oranındaki gerilemenin katkı sağladığı, aynı dönemde Türk lirası ticari kredilerin sınırlı ölçüde büyümeye devam ettiği ve 4 haftalık büyüme oranlarının ortalamasının yüzde 1,46 olarak gerçekleştiği bilgisi verildi. Bu dönemde kur etkisinden arındırılmış YP ticari kredilerdeki 4 haftalık büyüme oranlarının ortalamasının getirilen sınırlamaların etkisiyle yüzde 4,13'ten yüzde 1,61'e gerilediği ifade edildi.

"Kur korumalı mevduat hesaplarındaki çözülmeyi hızlandıracak nitelikte politika adımları atıldı"

PPK özetinde, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki çözülmeyi hızlandıracak nitelikte politika adımları atıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda, 22 Temmuz tarihi itibarıyla açılacak ve yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında uygulanacak asgari faiz oranı politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine düşürülmüş ve bankalarca verilen ek getiriler kaldırılmıştır. Ayrıca YUVAM hesaplarının kapsamı yalnızca yurt dışı kaynaklı dövizleri kapsayacak şekilde daraltılmış, TCMB tarafından söz konusu hesaplara ödenen ilave getiri düşürülmüş ve bankalara ödenen komisyonlar kaldırılmıştır." denildi.

"TCMB brüt uluslararası rezervleri, 12 Temmuz itibarıyla 153,8 milyar dolara yükseldi"

TCMB brüt uluslararası rezervlerinin, önceki PPK toplantı haftasından bu yana 10,89 milyar dolar artarak 12 Temmuz 2024 itibarıyla 153,8 milyar dolara yükseldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, önceki PPK toplantı haftasından bu yana yaklaşık 20 baz puan düşüşle 22 Temmuz 2024 itibarıyla 259 baz puan seviyesine gerilemiştir. Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığı 22 Temmuz itibarıyla yüzde 10,63 düzeyine, 12 ay vadeli kur oynaklığı yüzde 23,81 seviyesine gerilemiştir. Önceki PPK toplantı haftasından bu yana Devlet İç Borçlanma Senetleri piyasasına 1,70 milyar dolar giriş, hisse senedi piyasasından ise 129 milyon dolar çıkış olmak üzere toplam 1,57 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşmiştir."

(Sürecek)