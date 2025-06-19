Merkez Bankası faizi sabit bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Haberin Videosunu İzleyin
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
19.06.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Haber Videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tuttu. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada savaş vurgusu da yapılarak "Jeopolitik gelişmeler ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 2024 Aralık'ta faiz indirimine başlayan, ocak ve şubat aylarında devam eden Merkez Bankası, 3 aylık süreçte faizi yüzde 50'den yüzde 42,50'a kadar düşürmüştü. Ancak nisan ayında döviz kurlarındaki aşırı oynaklık sonrası sürpriz bir adım atan Merkez, 350 baz puanlık artışla faizi yüzde 46'ye çıkarmıştı. Bugün ise 2025'in dördüncü faiz kararını açıklayan Merkez, sürpriz yapmadı.

HAZİRAN AYINDA SÜRPRİZ YOK

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 46,00 seviyesinde kaldı. Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tutmuştur.

"YURT İÇİ TALEBİN YAVAŞLADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"TÜM PARA POLİTİKASI ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"TOPLANTI ÖZETİ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAYIMLANACAK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Dezenflasyon, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası faizi sabit bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar:
    Az 70 olmalı daha fazla faizden para kazanmam lazım 42 14 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    böyle bir şey olabilir mi şirketler batıyor 35 8 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    fakirin parasını zengine dagitiyorlar 4 yildir, 50 milyon parası olan bankaya koyup yılda 2 daire aliyor, çalışmasına gerek yok, peki o çalışmıyorsa ona 2 daireyi kim alıyor... işte zemginler için bizim vergilerimiz ile alınıyor bizim faizlerimiz ile alınıyor... 29 3 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    r piyasa durdu ya kürt Mehmet'ikovun yada merkez bankası başkanını akp vekiller boyna karyakita zam yapiyorsunuz polisler şoför cez avına çıktı anladık parayok faizi düşürün piyasa çalışsın siz nasıl ekonomistsiniz rezalet bu durum okulun bunu vekiller reisinize sokeyin 20 5 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Amaçları, Planları İnsanlar Ticaret Yapmayıp İflas Etsin, Kimse Evine Temel Gıda, Temizlik Maddesi, Çocuğuna Süt Alamasın.. Ülke Kilitlendi Bir Malını Ne Databiliyorsun, Ne Alabiliyorsun, Bir Tek Refah Saray ve Yandaşlarında Sen Ölmüşsün Kime ne? Bunlar Kur'an (NAS) Ayetleriyle Faize Karşı Çıkanlar Değilim? 20 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:04:19. #7.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası faizi sabit bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.