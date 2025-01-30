Merkez Bankası Rezervleri Arttı

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(ANKARA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 4 milyar 257 milyon dolar artarak 167 milyar 560 milyon dolara ulaştı.

TCMB'in toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 4 milyar 257 milyon dolar arttı. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, toplam rezervler 167 milyar 560 milyon dolara ulaştı.

17 Ocak ile biten haftada 96 milyar 791 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artarak 99 milyar 328 milyon dolara ulaştı. Altın rezervleri ise 17 Ocak ile biten haftada 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara ulaşarak 1 milyar 721 milyon dolar artış gösterdi.