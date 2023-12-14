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Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

14.12.2023 - 14:36,  Güncelleme: 15:29
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1.2 MİLYAR DOLAR ARTTI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 52 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER REKOR KIRDI

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar yükselişle 140 milyar 149 milyon dolardan 141 milyar 374 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

REZERVLER SEÇİM SONRASI 43 MİLYAR DOLAR ARTTI

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.

Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: aydamii yok ağam günde Yanıtla 0 0

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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